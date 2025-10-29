В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана

В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана ФТС: таможенники не проверяют транспорт на границе России и Казахстана

Очереди из фур на границе России и Казахстана отсутствуют, погранпереходы работают штатно, заявили NEWS.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы. Там подчеркнули, что сотрудники таможни не осуществляют проверки в пунктах пропуска и не оказывают влияния на проезд транспорта.

Таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе России и Казахстана и не оказывают влияния на прохождение через них транспортных средств. В пунктах пропуска на данном участке очереди отсутствуют, — отметили в ФТС.

Вместо таможенного контроля непосредственно на линии границы профильные службы организовали работу мобильных групп, которые действуют на прилегающих к границе российских территориях. Их задача — выборочная проверка автотранспорта, уже въехавшего в страну, для пресечения контрабанды. Если документы в порядке, проверка занимает не более восьми минут, уточнили в ФТС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря 2025 года ввоз автомобильным транспортом товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки ЕАЭС. Согласно документу, такой ввоз при соблюдении установленных условий не будет считаться нарушением таможенного законодательства.