Военэксперт назвал преимущества танка Т-80БВМ перед остальными

Особенности двигателя делают танк Т-80БВМ идеальным для арктических условий и дают преимущество в маскировке, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, двигатель для танка был сконструирован на основе авиационного.

Одним из главных достоинств Т-80БВМ является его газотурбинный двигатель, который не требует предварительного прогрева. Даже при экстремальных температурах до −50°C он запускается с первого раза, демонстрируя высокую надежность. Он был сконструирован на основе авиационного двигателя. Благодаря этому Т-80БВМ называют «арктическим танком», — сказал Дандыкин.

Он подчеркнул, что кроме легкого запуска на холоде такой двигатель дает и еще одно преимущество. Речь идет о низком уровне шума.

Во время движения танк вместо громкого рева издает лишь легкий свист, что делает его менее заметным и обеспечивает преимущество в маскировке как на марше, так и в бою, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» начал производство специализированных танков для арктических условий на базе Т-80, об этом сообщил директор предприятия Александр Потапов. По его словам, большая территория России требует специальной техники, а газотурбинные машины уже доказали свою эффективность в условиях Крайнего Севера.