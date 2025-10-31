«Оставил след в истории»: Жемчужная высказалась о смерти режиссера Бежанова

Заслуженный деятель искусств РСФСР Геральд Бежанов прожил долгую и хорошую жизнь, оставив после себя значительное творческое наследие, заявила NEWS.ru певица и народная артистка России Екатерина Жемчужная. Она отметила, что познакомилась с режиссером на съемочной площадке фильма «Где находится нофелет?». По ее словам, эта совместная работа оставила у нее самые приятные впечатления.

Я могу сказать, что Бежанов был прекрасным человеком. Мы познакомились с ним на съемках фильма «Где находится нофелет?». Я в нем участвовала немного, но все равно было приятно поработать и с Геральдом, и с другими выдающимися актерами. Он был талантливым режиссером, творческим во всем. И конечно, он оставил след в истории благодаря своим фильмам, это замечательно. Это важно для всех, а для творческих людей вдвойне, — высказалась Жемчужная.

Ранее стало известно, что Бежанов — автор культовой советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная» — скончался на 86-м году жизни. Он был режиссером игрового кино, сценаристом, продюсером и актером.

