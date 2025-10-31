Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 16:55

«Оставил след в истории»: Жемчужная высказалась о смерти режиссера Бежанова

Актриса Жемчужная: Бежанов оставил след в истории благодаря своим фильмам

Екатерина Жемчужная Екатерина Жемчужная Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Заслуженный деятель искусств РСФСР Геральд Бежанов прожил долгую и хорошую жизнь, оставив после себя значительное творческое наследие, заявила NEWS.ru певица и народная артистка России Екатерина Жемчужная. Она отметила, что познакомилась с режиссером на съемочной площадке фильма «Где находится нофелет?». По ее словам, эта совместная работа оставила у нее самые приятные впечатления.

Я могу сказать, что Бежанов был прекрасным человеком. Мы познакомились с ним на съемках фильма «Где находится нофелет?». Я в нем участвовала немного, но все равно было приятно поработать и с Геральдом, и с другими выдающимися актерами. Он был талантливым режиссером, творческим во всем. И конечно, он оставил след в истории благодаря своим фильмам, это замечательно. Это важно для всех, а для творческих людей вдвойне, — высказалась Жемчужная.

Ранее стало известно, что Бежанов — автор культовой советской комедии «Самая обаятельная и привлекательная» — скончался на 86-м году жизни. Он был режиссером игрового кино, сценаристом, продюсером и актером.

До этого сообщалось о смерти актера и юмориста Романа Попова после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он ушел из жизни в возрасте 40 лет. Несколько лет артисту диагностировали рак головного мозга.

режиссеры
смерти
актрисы
фильмы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не гладили»: вдова Балабанова заявила, что при жизни он был недооценен
Вдова Балабанова высказалась о съемках ремейка фильма «Брат»
Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой
Стали известны новые данные по отравлению в «Звездном»
В Европе набросились на главу Минобороны Бельгии из-за угроз в адрес России
Астрономы показали на Хэллоуин космическое облако в виде летучей мыши
Доллар по 50 рублей? Прогноз Банка России, пора ли продавать валюту
Савельев рассказал, когда в России появятся вертолеты-маршрутки
На Украине увидели агонию Зеленского из-за смены позиции Трампа
Умер режиссер Геральд Бежанов: причины смерти, чем известен, фильмы
В МИД ответили на попытки повлиять на политику России новыми санкциями
«Думала о разводе»: подруга Усольцевой раскрыла тайну пропажи семьи в тайге
«Трехрогую» даму с бокалом нашли в Чуйской долине
Увеличилось число погибших при ЧП с плавучим краном
Адвокат рассказала о новых правилах вступления в наследство
Боуз раскрыл хитроумный трюк Киева с окруженными районами и журналистами
RT установил огромный рупор в Москве
Разгадана многовековая загадка таинственного гула из глубин озера Сенека
Ирина Шейк предстала перед поклонниками в дерзком образе
Московским мигрантам придется платить за патенты больше остальных
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.