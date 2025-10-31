Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра Американская композитор и артистка Глэдис Райт умерла в возрасте 100 лет

Американская композитор и артистка Глэдис Райт умерла в возрасте 100 лет, сообщила пресс-служба университета Purdue, в котором она работала. Известно, что ее муж, музыкант Альфред Эл Райт скончался в 2020 году на 105-м году жизни.

Райт родилась в 1925 году в штате Орегон. Она с детства увлекалась музыкой, играла на кларнете и фортепиано, желала стать педагогом, хотя в то время женщин редко брали на такую должность. Райт стала первой женщиной-дирижером оркестра ВМС США. За свою профессиональную карьеру она также была музыкальным критиком и судьей на песенных конкурсах.

