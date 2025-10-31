Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии Лукашенко: Белоруссия заменила размещенное в стране ядерное оружие на новейшее

Белоруссия завершила процесс замены тактического ядерного оружия, размещенного на своей территории, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Витебскую область. По его словам, устаревшие боеприпасы вывезены в Россию, а вместо них получены новейшие образцы, передает БелТА.

Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок, — сказал Лукашенко.

Глава государства пояснил, что такое решение было принято в ответ на наращивание военной активности западных оппонентов. Лукашенко провел аналогию с известной театральной поговоркой, отметив, что висящее на стене ружье рано или поздно применяется на практике.

Президент подчеркнул, что содержание и обслуживание ядерного арсенала требует значительных финансовых затрат. В этих работах белорусской стороне активно помогают российские специалисты и соответствующие структуры.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет вступать в мировые военные конфликты при отсутствии агрессии извне. По его словам, в этом и заключается задача власти.