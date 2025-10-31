Разработчик оценил шансы Cocoon на обеспечение цифровых свобод гражданам

Новая децентрализованная сеть бизнесмена Павла Дурова Cocoon будет использовать ИИ и блокчейн TON, рассказал Общественной Службе Новостей генеральный директор компании-разработчика ИИ Роман Душкин. По его мнению, ничего принципиально нового сеть не предлагает.

Когда начали появляться суперкомпьютеры и использоваться для обсчета научных результатов, появилась эта схема децентрализованных вычислений. Сегодня она используется для обсчета результатов Большого адронного коллайдера. Если вы дадите согласие, то ваш компьютер, когда вы им не пользуетесь, будет использоваться для осуществления каких-то вычислений, и это будет полностью анонимно, — рассказал Душкин.

По его словам, такие вычисления были известны еще в прошлом веке. Разработчик объяснил, что в случае с Cocoon вычисления останутся анонимными как для владельца компьютера, так и для того, кто будет арендовать его мощность.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon. Поддержка работы сети будет осуществляться GPU-майнерами, которые за это будут получать вознаграждение в Toncoin.