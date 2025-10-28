Бахмут 2.0, «уголовка» для Усольцевых, месть за Пугачеву: что будет дальше

ВСУ решили повторить бахмутский сценарий под Покровском, сразу двум продюсерам начали угрожать после их слов о певице Алле Пугачевой, членам семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, могут грозить уголовные статьи — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

ВСУ захотели повторения Бахмута?

Переброска элитных частей ВСУ под Покровск (Красноармейск) может привести к повторению бахмутского сценария, окончившегося поражением армии Украины, заявил военкор Александр Коц. По его мнению, такой маневр украинского командования приведет к большим потерям.

«Судя по всему, в Покровске повторяется Бахмут. Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боев элитные подразделения. Использовать для таких задач спецназ — это как забивать гвозди микроскопом. Тем лучше для нас. Чем меньше у противника профессионалов, тем проще нашим парням на земле», — подчеркнул журналист.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь отметил, что ВСУ долго не удержатся в районе Покровска. По его словам, их пути снабжения полностью перерезаны, а накопленных запасов для обороны не хватит.

«Порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», — сказал Пушилин.

Покровск может быть полностью освобожден Вооруженными силами России в течение двух недель, считает военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, во время зачистки населенных пунктов всегда остаются подразделения ВСУ, которые отказываются отступать.

«Обрезание коммуникаций вокруг Покровска фактически полностью осуществлено, но операция продолжится, и будет проходить медленная зачистка, дом за домом. На мой взгляд, боевая работа будет вестись еще как минимум неделю, а то и две. Это по той причине, что зачистка подвалов, полный вывод войск со стороны противника из-за предместья — вопрос достаточно небыстрый. Всегда остаются некие подразделения, которые отказываются отступать. И исходя из этого и надо понимать ситуацию», — пояснил Артамонов.

По его словам, равномерное продвижение ВС РФ по всей линии фронта является приоритетом. Военэксперт также добавил, что одной из ключевых стратегических задач российской армии остается минимизация потерь среди личного состава и гражданского населения.

«Покровск, как и Купянск, является только частью общего генерального плана по равномерному продвижению наших войск на украинской дуге в 1,4 тыс. километров. Поэтому если надо в данном случае не торопиться для подвоза снарядов и равномерного распределения усилий на фронте, то именно так, на мой взгляд, мы будем себя вести. Одна из главных целей — это малые жертвы», — подытожил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

Тем временем на Харьковском направлении часть украинских военных прекратила сопротивление и сдалась в плен после прочтения листовок ВС РФ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, случай был зафиксирован в районе села Тихого Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

Также российские специалисты провели операцию по перехвату радиопереговоров командования ВСУ. В ходе проведенных мероприятий была получена ценная информация о структуре управления противника и планов на оборону. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Бьют и «хоронят»: чем обернулась для продюсеров критика Пугачевой

Источники сообщили, что два продюсера — Леонид Дзюник и Сергей Дворцов — столкнулись с угрозами в свой адрес после их слов о певице Алле Пугачевой. Как отметили информаторы, звезду неоднократно подозревали в том, что она сводит счеты с конкурентами.

Так, по данным источников, недавно на бывшего директора певца Филиппа Киркорова на улице напали неизвестные, в результате его госпитализировали. Дзюник опроверг эти новости, заявив, что попал в больницу из-за обострения хронического заболевания. При этом продюсер не стал отрицать, что угрозы в его адрес все же поступали.

«Прошла операция на сердце. Она, в принципе, планировалась, но я думаю, что все-таки это состояние было спровоцировано угрозами после передачи „Новые русские сенсации“ на канале НТВ», — отметил Дзюник.

Отмечается, что он не раз негативно высказывался в адрес Пугачевой. В частности, рассказывал, что певица использовала заработки Киркорова во время ее брака с ним для своих личных нужд.

«Изначально Алла выступила достаточно хорошим продюсером. Она поняла, что у Киркорова хорошие перспективы в творчестве. В 1994 году Пугачева объявила, что прекращает свою гастрольную деятельность, потому что Филипп начал ездить в туры и она подсела на его „бабло“», — сказал Дзюник.

Леонид Дзюник Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кроме того, продюсер публично возмущался недавним интервью Пугачевой Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором певица заявила, что ее брак с Киркоровым был «помощью другу», а ей самой он ничего не принес. До того как у Дзюника обострилась тахикардия, он получил несколько телефонных звонков с угрозами.

«Это были не именно поклонники Аллы Пугачевой. После выхода программы на НТВ с моим участием, вечером того же дня, мне позвонили с неизвестного номера. Звонок был продублирован и в обед следующего дня. Я взял трубку, мне сказали: „Сколько можно про Пугачеву рассказывать? Если сам не заткнешься, мы тебе подскажем, как это сделать“», — рассказал он.

Сергей Дворцов тоже зачастую резко высказывается в адрес Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На прошлой неделе он узнал от знакомых о собственной «смерти».

«Меня не было на связи сутки, может, больше. И вот я появляюсь, и вечером мне звонит сотрудник полиции и сообщает, что поступило заявление о том, что я пропал. Он рассказал, что в отделение полиции в том районе, где я живу, пришел человек, представился моим родственником и рассказал, что я пропал, не отвечаю на звонки. Я, конечно, этому сильно удивился», — признался Дворцов.

По словам продюсера, с сотрудником полиции они решили это недоразумение. Но вместе с этим он начал получать в мессенджере вопросы от знакомых, которые интересовались, что с ним, не умер ли он.

«Оказалось, что через личные сообщения в мессенджере распространился слух, что я погиб при странных обстоятельствах. Мне начали писать друзья и коллеги, спрашивать, что со мной, позвонили из программы „Пусть говорят“. Я устал всем доказывать, что я живой и здоровый», — уточнил Дворцов.

Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он предположил, что за этим могут стоять фанаты Пугачевой и Галкина, которые действует по своей инициативе, желая «защитить» своих кумиров от критики. По его словам, он уже ничему не удивляется, но обеспокоен.

Усольцевым грозит «уголовка»?

Членам семьи Усольцевых могут грозить уголовные статьи за мошенничество и заведомо ложный донос в случае инсценировки их исчезновения, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, квалификация преступления и строгость наказания будут зависеть от конкретных действий, которые могли быть совершены.

«Если кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно сообщил ложные сведения о преступлении, например, инсценировал нападение или смерть, это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства. А если кто-то получил страховые выплаты, пособия или иные деньги, ссылаясь на гибель или пропажу Усольцевых, действия могут квалифицироваться как мошенничество, в том числе по статьям 159.2 УК РФ или 159.5 УК РФ, где также предусмотрено лишение свободы», — объяснил специалист.

Кроме того, членам семьи Усольцевых также может грозить наказание по статье 322 УК РФ, добавил Русяев. Ответственность по ней наступает в случае незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска или без действительных документов, резюмировал юрист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти месяц продолжаются поиски семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочки Арины. Последний раз сигнал их телефонов был зафиксирован возле горы Алат в семи километрах от поселка Кутурчин Красноярского края. К поискам семьи привлекли уже более 1,5 тыс. человек. Обнаружить хоть какие-то следы туристов пытались даже при помощи беспилотников, но расследование их исчезновения продолжается до сих пор.

