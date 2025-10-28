Повторение бахмутского сценария и кризис ВСУ: новости СВО к утру 28 октября

Солдаты Вооруженных сил России перехватили радиопереговоры командования ВСУ, на Харьковском направлении украинские военные сдались в плен после прочтения листовок, переброска элиты ВСУ в ДНР может привести к повторению бахмутского сценария. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Назван прогноз по ситуации под Покровском для ВСУ

ВСУ долго не удержатся в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, их пути снабжения полностью перерезаны, а накопленных запасов для обороны не хватит.

Пушилин отметил, что бойцы ВСУ испытывают и психологические трудности. Он пояснил, что, когда находишься в обороне, есть понимание: если наступит критическая точка, останется возможность отступить, однако сейчас такой возможности для ВСУ, по сути, нет.

Украинские бойцы сдались в плен после прочтения листовок

На Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Случай зафиксирован в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.

Отмечается, что российские подразделения во время проведения операции действовали стремительно и застигли противника врасплох. Отступающие части ВСУ пострадали от атак дронов, которые запускали их же сослуживцы, добавили в ведомстве.

ВС РФ уничтожают ВСУ в Купянске и Красноармейске

Российские военные продолжают уничтожать группировки ВСУ в Купянске Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что такие же действия происходят в Красноармейске ДНР.

В районе Купянска российскими военными пресечены четыре попытки прорыва украинских формирований из оперативного окружения. Подразделения ВСУ пытались выйти на правый берег реки Оскол через разрушенные переправы в районе Петровки. В результате точных ударов артиллерии и применения БПЛА ликвидировано до 50 военнослужащих противника и шесть единиц техники, включая два американских бронеавтомобиля «Хамви».

В Совфеде ответили, какие мировые лидеры могут ускорить мир на Украине

Завершение конфликта на Украине может произойти в кратчайшие сроки при условии прекращения поставок оружия Киеву со стороны стран НАТО, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, текущая ситуация, когда одна сторона говорит о мире, а другая продолжает военные поставки, не способствует урегулированию.

Он отметил, что поддерживает в этом стремлении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Однако, по словам сенатора, власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий, так как это напрямую угрожает их пребыванию у власти.

ВСУ повторяют бахмутский сценарий под Покровском

Переброска элитных частей ВСУ под город Покровск (Красноармейск) может привести к повторению бахмутского сценария, окончившегося поражением армии Украины, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на сообщение о переброске в населенный пункт элитных украинских подразделений.

По его мнению, данный маневр украинского командования приведет к большим потерям.

Российские военные перехватили переговоры ВСУ

Российские специалисты провели операцию по перехвату радиопереговоров командования ВСУ, передает РИА Новости. Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий была получена ценная информация о структуре управления противника и планов на оборону. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Во время прослушки украинский командир с позывным Кава сообщил, что российские штурмовики быстро зачистили позиции ВСУ. При этом командование Украины приказывало своим солдатам оставаться на местах, несмотря на успешные действия армии России.

