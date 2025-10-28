Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 28 октября

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили 23 украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территорией Брянской области.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Тульской области, три БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два БПЛА — над территорией Орловской области», — сказано в сообщении.

Российская ПВО сбила два вражеских беспилотника на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что сейчас на местах падения обломков работают специалисты.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в публикации.

Три женщины были ранены при ударе дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшие находятся в медицинском учреждении.

«Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые мирные жители! В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района, к сожалению, ранены еще трое наших жителей. Три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — написал Богомаз.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

С 26 на 27 октября украинские вооруженные силы атаковали Москву. 30 беспилотных летательных аппаратов было ликвидировано с 00:00 на подлете к столице. При этом накануне ВСУ также пытались ударить по столице с помощью дронов.

О ситуации в российской столице информировал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. О пострадавших и разрушениях власти не сообщали.

Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на очевидцев, сообщает о том, что в Подольске, Домодедово, Троицке, Климовске, Коломне, Раменском, Одинцово, Бронницах, Воскресенске и Апрелевке гремели взрывы. Предварительно, как пишут авторы, это была работа ПВО. МО РФ данную информацию не комментировало.

В результате удара Вооруженных сил Украины по девятиэтажному жилому дому в Донецке (ДНР) погибли два человека. По данным оперативных служб, в квартирах дома возник пожар, который может привести к блокировке людей.

Также в ночь на 27 октября в небе над Тульской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

