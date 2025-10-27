Провал ВСУ под Сумами, героизм Орина: новости СВО к вечеру 27 октября

Штурмовая группа ВСУ потеряла до 80% личного состава при попытке контратаковать в районе Сумской области, военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов, а большая часть Красноармейска перешла под контроль российской армии. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ понесли колоссальные потери под Сумами

Штурмовая группа ВСУ потеряла до 80% личного состава при попытке контратаковать в районе Сумской области, сообщили источники в российских силовых ведомствах. По их данным, на Сумском направлении штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах на правом фланге наступления, одновременно отразив одну из контратак противника. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Большая часть Красноармейска под контролем ВС РФ

Российская армия контролирует большую часть Красноармейска в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, сейчас в городе идут ожесточенные бои. При этом ВС РФ продолжают охватывать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, добавил глава региона. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Глава ДНР также отметил успехи ВС РФ в районе города Родинское. Несмотря на переброску резервов ВСУ на Добропольский выступ, указал Пушилин, подразделения российских войск продвигаются в направлении населенного пункта Шахово. При этом Красноармейск считается одним из важнейших логистических узлов украинской армии.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Боец ВС России помог 20 раненым товарищам

Военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин в ходе одного из штурмов под непрерывным огнем противника вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов. На выполнение этой задачи, по словам самого военного, ушло почти 24 часа без сна, при постоянном обстреле из минометов и атаках беспилотников со стороны ВСУ.

Командир взвода рассказал, из кого ВСУ формируют заградотряды в ДНР

ВСУ создали на Константиновском направлении в ДНР заградотряды из боевиков подразделений «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил командир взвода Южного военного округа с позывным Якудза. Он отметил, что их военнослужащие отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским пленным, но и к собственным сослуживцам.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Еще три населенных пункта освобождены в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили еще три населенных пункта в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Егоровке в Днепропетровской области, а также Новониколаевке и Привольном в Запорожской области.

Наряду с этим, в министерстве отметили, что дежурные средства ПВО ликвидировали 350 украинских беспилотников за сутки. Также военнослужащие ВС РФ успешно уничтожили две управляемые авиабомбы и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, военное ведомство сообщило, что российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам, используемым ВСУ для железнодорожных перевозок вооружения в зону боевых действий в Донбассе, а также по военному аэродрому. Армия России поразила инфраструктурные цели и пункты дислокации украинских формирований оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Рыжий кот стал талисманом российских военных

Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом российского подразделения в зоне СВО, заявил командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Амур. По его словам, питомец не покидает своих хозяев даже во время выполнения боевых задач.

Вася полностью адаптировался к полевым условиям, отметил Амур. Кот сопровождает бойцов повсюду, не боясь громких звуков и военной техники. Однажды он даже прокатился на мотоцикле, сидя у водителя за пазухой, добавил военнослужащий.

