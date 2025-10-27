Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 11:10

«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО

Командир Амур: рыжий кот стал талисманом Восточной группировки войск в зоне СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рыжий кот по кличке Вася стал талисманом российского подразделения в зоне СВО, заявил в беседе с РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным Амур. По его словам, питомец не покидает своих хозяев даже во время выполнения боевых задач.

У нас есть кот Вася — рыжий кот, такой боевой, с розовым ошейником. Подобрали его в разбитом доме, забрали себе. Он ласковый, сразу к нам прибежал, давай ластиться ко всем, — рассказал собеседник агентства.

Вася полностью адаптировался к полевым условиям, отметил Амур. Кот сопровождает бойцов повсюду, не боясь громких звуков и военной техники. Однажды он даже прокатился на мотоцикле, сидя у водителя за пазухой, добавил военнослужащий.

Не боится ничего. Вася — наш боевой кот, — резюмировал командир отделения.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области кот Барсик помогает российским военным сохранять боевой дух. Как отметил пулеметчик группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным Скар, питомец пришел к военным во время освобождения одного из населенных пунктов. Теперь он находится рядом с бойцами в любых условиях.

коты
СВО
животные
военнослужащие
