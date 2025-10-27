Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 12:28

Силы ПВО сбили 350 украинских беспилотников за сутки в зоне СВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 350 украинских беспилотников за сутки, заявили в пресс-службе Минобороны России. Также военнослужащие ВС РФ успешно уничтожили две управляемые авиабомбы и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь снарядов РСЗО HIMARS производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в ведомстве.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 27 октября ликвидировали почти 200 дронов ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны. Больше всего БПЛА, а именно 47 штук, было сбито над Брянской областью.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что дроны ВСУ могли атаковать Москву, вылетев из Черниговской области. Кроме того, по его словам, Киев мог запускать беспилотники с территории Сумской области. Он отметил, что БПЛА, атакующие на несколько сотен километров, оснащены западными деталями.

ВСУ
беспилотники
Минобороны РФ
бомбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму стабилизировалась ситуация с поставками топлива
Лунный календарь для квашения капусты осенью-2025
Песков сделал заявление по украинскому плану Трампа, озвученному на Аляске
Риелтор раскрыл, кому из россиян грозит НДФЛ при продаже недвижимости
Пальчики оближешь: пряный сырный суп с чесноком всего за 30 минут
В Кремле раскрыли, чем руководствуется Россия в переговорах с США
Международная выставка «Интерполитех-2025» состоится в Москве
Погода в Москве во вторник, 28 октября: ждать ли ночных заморозков и снега
Ученые нашли несколько тысяч таинственных подводных объектов
Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой
Под Калининградом нашли янтарь рекордного размера
В Кремле оценили слова Трампа о ядерной подлодке США у берегов России
Стали известны подробности убийства учительницы под Оренбургом
В Кремле рассказали о готовности России наладить отношения с США
В Кремле оценили влияние испытаний «Буревестника» на отношения с США
В Кремле назвали одну из главных целей разработки «Буревестника»
Песков поставил точку в истерии ЕС из-за «Буревестника»
Китай ответил Евросоюзу на введенные из-за хороших отношений с РФ санкции
Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России
Военкор рассказал, кто стоит за атаками ВСУ на Белгородское водохранилище
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.