Силы ПВО сбили 350 украинских беспилотников за сутки в зоне СВО

Дежурные средства ПВО ликвидировали 350 украинских беспилотников за сутки, заявили в пресс-службе Минобороны России. Также военнослужащие ВС РФ успешно уничтожили две управляемые авиабомбы и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 27 октября ликвидировали почти 200 дронов ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны, атаке с воздуха подверглись 13 регионов страны. Больше всего БПЛА, а именно 47 штук, было сбито над Брянской областью.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что дроны ВСУ могли атаковать Москву, вылетев из Черниговской области. Кроме того, по его словам, Киев мог запускать беспилотники с территории Сумской области. Он отметил, что БПЛА, атакующие на несколько сотен километров, оснащены западными деталями.