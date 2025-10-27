Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:20

Пушилин доложил об обстановке в важном для логистики ВСУ городе

Пушилин заявил, что ВС России контролируют большую часть Красноармейска в ДНР

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская армия контролирует большую часть Красноармейска в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «России 24». По его словам, в городе идут ожесточенные бои. При этом ВС РФ продолжают охватывать Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, добавил глава региона. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть, находится под контролем Вооруженных сил, — уточнил Пушилин.

Глава ДНР также отметил успехи ВС РФ в районе города Родинское. Несмотря на переброску резервов ВСУ на Добропольский выступ, указал Пушилин, подразделения российских войск продвигаются в направлении населенного пункта Шахово. При этом Красноармейск считается одним из важнейших логистических узлов украинской армии.

Ранее глава ДНР сообщил, что в результате атаки БПЛА противника на гражданский автомобиль в ДНР пострадали три мирных жителя. По его словам, в Макеевке от удара беспилотника была ранена еще одна женщина, 1963 года рождения.

20 октября Пушилин сообщал о продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении. Российская армия тогда закрепилась на окраинах населенного пункта Ямполь. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

ДНР
Денис Пушилин
Красноармейск
ВС РФ
СВО
