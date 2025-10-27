Генерал объяснил, почему западные истребители не станут спасением для ВСУ Генерал Попов: ВСУ нужно около двух лет для освоения западных самолетов

Поставки западной авиационной техники не смогут в краткосрочной перспективе кардинально изменить ситуацию в небе над Украиной, поскольку летному составу ВСУ потребуется около двух лет для освоения новых самолетов, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, для создания серьезного потенциала необходимо сформировать два авиационных полка.

Изменить боевой расклад в воздухе не представляется реальной возможностью. [При поставках западных самолетов] ВСУ будут работать в системе ПВО. Летному и инженерно-техническому составу ВВС Украины придется осваивать эти самолеты. Я думаю, украинцам потребуется до двух лет, чтобы сказать, что они могут попробовать дать бой российским самолетам. Украина хотела бы получить два полка истребителей — это уже будет серьезный потенциал, 50–60 машин. Сейчас у них не хватает ни техники, ни подготовленного летного состава. Все упирается во время, а его становится все меньше, — высказался Попов.

Ранее исполнительный директор шведского военно-промышленного концерна Saab Микаэль Йоханссон заявил, что планирует организовать производство истребителей Gripen на Украине в рамках договора о продаже Киеву самолетов JAS 39 Gripen E. По его словам, первый истребитель Gripen E поставят украинской стороне через три года после размещения заказа.