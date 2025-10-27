Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 октября 2025 в 12:41

Железнодорожная логистика ВСУ в Донбассе попала под удар ВС России

МО: российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

РС РФ за минувшие сутки нанесли удары по объектам, используемым ВСУ для железнодорожных перевозок вооружения в зону боевых действий в Донбассе, а также по военному аэродрому, сообщили в Министерстве обороны России. Поражение инфраструктурным целям и пунктам дислокации украинских формирований было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе, военному аэродрому, — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российская армия контролирует большую часть Красноармейска. По его словам, в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои, а Вооруженные силы РФ одновременно ведут операцию по охвату Красноармейско-Дмитровской агломерации. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что российские войска выходят на господствующие высоты на флангах Славянска. По его словам, это создает условия для возможного наступления с целью освобождения города, а задача взятия Славянско-Краматорской агломерации является ключевой на текущем этапе специальной военной операции.

