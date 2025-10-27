Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 09:45

Отважный боец ВС России вынес десятки раненых товарищей с линии фронта

Боец ВС России Орин эвакуировал с фронта 20 раненых российских солдат за сутки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин в ходе одного из штурмов под непрерывным огнем противника вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов, сообщает РИА Новости. На выполнение этой задачи, по словам самого военного, ушло почти 24 часа без сна, при постоянном обстреле из минометов и атаках беспилотников со стороны ВСУ.

Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой расстояние — 700–900 метров. Пока его перетаскиваешь, постоянно ведется огонь, работает миномет постоянно, ну и «птицы» (БПЛА. — NEWS.ru), соответственно, осуществляют сбросы, — сказал военнослужащий.

Ранее штурмовик морской пехоты Иван Антонов с позывным Сова в зоне специальной военной операции бросился на помощь товарищу с позывным Борода, подорвавшемуся на взрывном устройстве, и сам получил тяжелое ранение, лишившись ноги. Российскому военнослужащему удалось протащить сослуживца на несколько метров до момента второго взрыва, после которого его отбросило под автомобиль.

Кроме того, генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко сообщил, что бронежилет «Оберег» защитил бойца ВС РФ во время эвакуации раненых в Курской области. По его словам, экипировка спасла жизнь сыну одной из сотрудниц предприятия.

