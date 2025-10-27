Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:57

Военкор оценил ситуацию для ВСУ в одном из городов ДНР

Коц: ВСУ повторяют бахмутский сценарий под Покровском

ВС Украины ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Переброска элитных частей ВСУ под город Покровск (Красноармейск) может привести к повторению бахмутского сценария, окончившегося поражением армии Украины, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, такой маневр украинского командования приведет к большим потерям.

Судя по всему, в Покровске повторяется Бахмут. Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боев элитные подразделения. Использовать для таких задач спецназ — это как забивать гвозди микроскопом. Тем лучше для нас. Чем меньше у противника профессионалов, тем проще нашим парням на земле, — написал Коц.

Ранее военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что освобождение поселка Першотравневое в Днепропетровской области приближает российские войска к Покровску (Красноармейску) и позволяет нарушить снабжение Вооруженных сил Украины. По его словам, это продвижение является частью операции по смыканию клещей вокруг важного узла обороны ВСУ.

Он добавил, что контроль над подъездными путями к населенному пункту позволяет еще больше осложнить ротацию личного состава ВСУ. По его словам, гарнизон украинской армии в Покровске уже держится из последних сил.

