Военный эксперт раскрыл важность освобождения Першотравневого

Освобождение поселка Першотравневое в Днепропетровской области приближает российские войска к Покровску (Красноармейску) и позволяет нарушить снабжение Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это продвижение является частью операции по смыканию клещей вокруг важного узла обороны ВСУ.

Населенный пункт Першотравневое небольшой, глобального стратегического значения он не имеет, но его освобождение позволяет усилить контроль над подъездными к Покровску дорогами. Снабжение группировки ВСУ в этом городе и так затруднено, потому что мы достаем практически до всех дорог, которые связывают его с тылом. Мы и так уже всерьез нарушаем тыловое обеспечение группировки самого гарнизона, что его обескровливает и делает сопротивление тяжелым. Першотравневое — это промежуточный пункт, который приближает нас к смыканию клещей вокруг Покровска и освобождению самого города, — пояснил Гагин.

Он добавил, что контроль над подъездными путями к населенному пункту позволяет еще больше осложнить ротацию личного состава ВСУ. По его словам, гарнизон украинской армии в Покровске уже держится из последних сил.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили село Проминь в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы заняли населенные пункты Бологовка в Харьковской области и Дроновка в ДНР.