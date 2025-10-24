Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:16

Военный эксперт раскрыл важность освобождения Першотравневого

Военэксперт Гагин: освобождение Першотравневого приближает ВС России к Покровску

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Освобождение поселка Першотравневое в Днепропетровской области приближает российские войска к Покровску (Красноармейску) и позволяет нарушить снабжение Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это продвижение является частью операции по смыканию клещей вокруг важного узла обороны ВСУ.

Населенный пункт Першотравневое небольшой, глобального стратегического значения он не имеет, но его освобождение позволяет усилить контроль над подъездными к Покровску дорогами. Снабжение группировки ВСУ в этом городе и так затруднено, потому что мы достаем практически до всех дорог, которые связывают его с тылом. Мы и так уже всерьез нарушаем тыловое обеспечение группировки самого гарнизона, что его обескровливает и делает сопротивление тяжелым. Першотравневое — это промежуточный пункт, который приближает нас к смыканию клещей вокруг Покровска и освобождению самого города, — пояснил Гагин.

Он добавил, что контроль над подъездными путями к населенному пункту позволяет еще больше осложнить ротацию личного состава ВСУ. По его словам, гарнизон украинской армии в Покровске уже держится из последних сил.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили село Проминь в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы заняли населенные пункты Бологовка в Харьковской области и Дроновка в ДНР.

СВО
Покровск
ВСУ
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Санду назначила нового премьер-министра Молдавии
На Урале обвиняемого в педофилии отпустили домой: что известно
Поэтесса из ЛНР осудила Киев за гибель пнувшего колонку жителя Луганска
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.