Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 06:56

Суд отклонил притязания ирландских адвокатов на самолеты ГТЛК

РИАН: ирландским юристам запретили претендовать на самолеты ГТЛК

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский суд поставил точку в попытках ирландских юристов изъять авиатехнику, принадлежащую Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Их требования о конфискации 37 воздушных судов были признаны несостоятельными. Теперь адвокатам предписано отозвать все свои претензионные письма.

Конфликт разгорелся вокруг самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, которые числились на ирландских дочерних компаниях ГТЛК и использовались российскими авиаперевозчиками, включая «Аэрофлот». После заморозки активов этих компаний в Ирландии в 2022 году ГТЛК вернула лайнеры себе в соответствии с договором лизинга. Однако ирландские ликвидаторы, назначенные местным судом, сочли самолеты своей собственностью и попытались завладеть ими.

Для этого они разослали 52 письма в международные аэропорты, такие как Дубай, Стамбул и Дели, с требованием задержать воздушные суда. Это вынудило ГТЛК обратиться за защитой в российский суд, который встал на сторону компании.

Ранее стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу. Компания находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна. Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации.

Ирландия
Россия
суды
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Из колонии в Приморье сбежал преступник
Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске
Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц
Глава Минпросвещения высказался о переходе школ на 12-летнее обучение
Команда Овечкина потерпела третье поражение подряд в матче НХЛ
Гибель офицеров ВСУ, тайная операция ВС России: новости СВО к утру 1 ноября
«Рыбный день» со скидкой 50%. Скоро также рухнут цены на мясо и овощи?
Новый российский закон затронул сим-карты в автомобилях и электронике
Россиянам объяснили, как работают мошенники на сайтах знакомств
Вулин раскрыл, как ЕС хочет ударить по России через Сербию
Гатилов осудил принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 ноября
«Не мудро»: Вулин пристыдил Трампа после слов о ядерных испытаниях
Средства ПВО перехватили за ночь порядка 100 БПЛА ВСУ
В Великобритании объяснили надежды Трампа на ядерные испытания
В МИД России дали оценку декларации саммита АТЭС
Граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину после ограбления ювелира в Москве
Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал
Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.