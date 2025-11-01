Суд отклонил притязания ирландских адвокатов на самолеты ГТЛК

Московский суд поставил точку в попытках ирландских юристов изъять авиатехнику, принадлежащую Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Их требования о конфискации 37 воздушных судов были признаны несостоятельными. Теперь адвокатам предписано отозвать все свои претензионные письма.

Конфликт разгорелся вокруг самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, которые числились на ирландских дочерних компаниях ГТЛК и использовались российскими авиаперевозчиками, включая «Аэрофлот». После заморозки активов этих компаний в Ирландии в 2022 году ГТЛК вернула лайнеры себе в соответствии с договором лизинга. Однако ирландские ликвидаторы, назначенные местным судом, сочли самолеты своей собственностью и попытались завладеть ими.

Для этого они разослали 52 письма в международные аэропорты, такие как Дубай, Стамбул и Дели, с требованием задержать воздушные суда. Это вынудило ГТЛК обратиться за защитой в российский суд, который встал на сторону компании.

Ранее стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу. Компания находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна. Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации.