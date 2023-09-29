Власти попросили не летать на некоторых российских самолетах за рубеж Росавиация предупредила о рисках полетов некоторых российских самолетов за рубеж

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу, сообщает РБК со ссылкой на источники. По его данным, компания находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна.

Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации. Существование такой телеграммы подтвердили в трех российских авиакомпаниях.



В связи с этой ситуацией на 16:00 29 сентября в Минтрансе намечено совещание. На нем планируют обсудить возможные риски ареста самолетов.



При этом в пресс-службе S7 подтвердили, что ожидают разрешения российских властей на некоторые международные рейсы. До того момента их вылеты откладываются. Так, до завтра точно не состоятся ранее задержанные рейсы из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч. Пассажиров информируют об изменениях, а также предлагают им воспользоваться альтернативными рейсами.

Ранее рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом Лигалайз, сообщил о переносе своего концерта в Черногории. Оказалось, артист не может вовремя попасть на собственный концерт, потому что польская авиакомпания LOT отказалась пускать его на борт самолета из-за российского паспорта. При этом музыкант признался, что не считает этот акт дискриминационным.