Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу, сообщает РБК со ссылкой на источники. По его данным, компания находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна.
Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации. Существование такой телеграммы подтвердили в трех российских авиакомпаниях.
В связи с этой ситуацией на 16:00 29 сентября в Минтрансе намечено совещание. На нем планируют обсудить возможные риски ареста самолетов.
При этом в пресс-службе S7 подтвердили, что ожидают разрешения российских властей на некоторые международные рейсы. До того момента их вылеты откладываются. Так, до завтра точно не состоятся ранее задержанные рейсы из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч. Пассажиров информируют об изменениях, а также предлагают им воспользоваться альтернативными рейсами.
Ранее рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом Лигалайз, сообщил о переносе своего концерта в Черногории. Оказалось, артист не может вовремя попасть на собственный концерт, потому что польская авиакомпания LOT отказалась пускать его на борт самолета из-за российского паспорта. При этом музыкант признался, что не считает этот акт дискриминационным.