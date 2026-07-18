Системы ПВО пресекли атаку БПЛА на Москву Собянин: средства ПВО сбили семь украинских БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины, летевших в направлении Москвы, сообщил на своей странице в МАКС мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, уточнил он.

Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил Собянин.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили за неделю 4661 беспилотник самолетного типа ВСУ. Российские военнослужащие также перехватили 68 украинских управляемых бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и две крылатые ракеты большой дальности.

Кроме того, три мирных жителя погибли в Херсонской области за сутки в результате атаки украинских беспилотников, объявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Владимир Сальдо. По его словам, все трое погибших — мужчины. Еще семь человек получили ранения.