05 октября 2025 в 20:49

Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Revierfoto/IMAGO/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсудил с ним инициативу по использованию замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины, об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. По его словам, которые передает Der Spiegel, беседа политиков была посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Канцлер ФРГ сообщил об инициативе по использованию замороженных активов РФ для поддержки украинских вооруженных сил, — заявил Корнелиус.

По итогам переговоров лидеры договорились о продолжении совместной работы для достижения скорейшего завершения боевых действий на Украине.

Ранее Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты предупреждают, что такой шаг способен увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС.

До этого посольство России в Лондоне предупреждало, что Москва оставляет за собой возможность принятия ответных мер, если европейские страны реализуют инициативы по изъятию ее активов. Дипломаты назвали эти планы нелегитимными и нарушающими международные законы.

