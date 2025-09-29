Мерц предложил использовать замороженные активы России на пользу Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей), сообщает Berliner Zeitung. Эксперты предупреждают, что такой шаг способен увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС.

До сих пор Германия и Бельгия возражали против конфискации средств России и передачи их Украине, отметили в издании. Такой шаг может подорвать доверие к европейской правовой системе. Страны БРИКС развивают альтернативные платежные механизмы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверяла, что российские активы не тронут. Но Мерц подчеркивает, что речь идет лишь о «финансовом использовании».

Ранее СМИ выяснили, что страны — участницы Европейского союза могут принять решение по замороженным активам России уже в конце октября. Первое обсуждение данного вопроса состоится на саммите лидеров сообщества в Копенгагене.

До этого посольство России в Лондоне предупреждало, что Москва оставляет за собой возможность принятия ответных мер, если европейские страны реализуют инициативы по изъятию ее активов. Дипломаты назвали эти планы нелегитимными и нарушающими международные законы.