29 сентября 2025 в 08:48

На Западе раскрыли планы ЕС по конфискации активов России

Politico: ЕС может принять решение по конфискации активов России к концу октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны — участницы Европейского союза могут принять решение по замороженным активам России уже в конце октября, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. По его информации, первое обсуждение данного вопроса состоится на саммите лидеров сообщества в Копенгагене.

Цель [в Копенгагене] — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. Сейчас мы находимся в серой зоне, — говорится в публикации.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обвинил руководство НАТО в использовании Украины как инструмента для ослабления России с 2014 года. По его словам, страны Альянса разжигали конфликт и перекрывали все пути к достижению мира, выдавая свои действия за проявление сочувствия и поддержку.

При этом посольство России в Лондоне предупреждало, что Москва оставляет за собой возможность принятия ответных мер, если европейские страны реализуют инициативы по изъятию ее активов. Дипломаты назвали эти планы нелегитимными и нарушающими международные законы.

