01 ноября 2025 в 10:48

Мантуров объяснил, почему уменьшилась торговля между Россией и Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем уменьшился из-за внешних факторов, заявил первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров. По его словам, которые приводит РИА Новости, сторонам необходимо приложить усилия для выхода на предыдущие показатели.

В этой части (в наращивании взаимного товарооборота — NEWS.ru) за последние четыре года мы добились существенного прогресса. Объем двусторонней торговли вырос более чем в два раза — до $245 млрд, в текущем году отмечаем некоторое снижение этого показателя, что обусловлено рыночной конъюнктурой и негативными внешними факторами, — подчеркнул Мантуров.

Ранее вице-премьер подчеркнул, что Россия заинтересована в реализации масштабных совместных проектов с Китаем в области освоения космоса. По его словам, космическое направление является частью широкой повестки российско-китайского сотрудничества, которое также включает энергетику, автомобилестроение и энергетическое машиностроение.

До этого Мантуров рассказал, что Россия наладила серийное производство морских безэкипажных катеров, они на регулярной основе дорабатываются и совершенствуются. По его словам, их поставляют ВС РФ и активно задействуют для осуществления задач специальной военной операции.

