Известный российский винодел заразился бешенством

Telegram-канал Baza сообщил, что владелец крупный винодельни Павел Швец заразился бешенством поле уксуса куницы. По информации канала, животное напало ночью, когда пробралось в дом через открытое окно.

Как пишут авторы публикации, во сне к Швецу подошла куница и стала его кусать. Сперва мужчина подумал, что это его шпиц. Как сообщает Baza, Швец включил свет и увидел куницу, которая ползала по одеялу. В публикации сказано, что ему пришлось выгнать животное на улицу.

По информации источника, предприниматель не ощутил боли и каких-либо признаков болезни, однако утром все же обратился за медицинской помощью и получил прививку от бешенства. Спустя время ему удалось поймать на винодельне ту самую куницу, которая вела себя странно. Как сообщает канал, анализы подтвердили наличие бешенства. Сейчас Швец чувствует себя нормально и продолжает курс лечения.

Ранее бешеный койот напал на женщину с собакой в американском штате Нью-Джерси. Пострадавшая попала в больницу с рваными ранами руки, спины и ноги. Она вышла на задний двор, чтобы выгулять пса. В этот момент из ближайшей лесополосы выскочил койот. Зверь сперва напал на женщину, а потом хотел покусать и собаку.