Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:46

Известный российский винодел заразился бешенством

Baza: российский винодел Швец заразился бешенством после укуса куницы

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщил, что владелец крупный винодельни Павел Швец заразился бешенством поле уксуса куницы. По информации канала, животное напало ночью, когда пробралось в дом через открытое окно.

Как пишут авторы публикации, во сне к Швецу подошла куница и стала его кусать. Сперва мужчина подумал, что это его шпиц. Как сообщает Baza, Швец включил свет и увидел куницу, которая ползала по одеялу. В публикации сказано, что ему пришлось выгнать животное на улицу.

По информации источника, предприниматель не ощутил боли и каких-либо признаков болезни, однако утром все же обратился за медицинской помощью и получил прививку от бешенства. Спустя время ему удалось поймать на винодельне ту самую куницу, которая вела себя странно. Как сообщает канал, анализы подтвердили наличие бешенства. Сейчас Швец чувствует себя нормально и продолжает курс лечения.

Ранее бешеный койот напал на женщину с собакой в американском штате Нью-Джерси. Пострадавшая попала в больницу с рваными ранами руки, спины и ноги. Она вышла на задний двор, чтобы выгулять пса. В этот момент из ближайшей лесополосы выскочил койот. Зверь сперва напал на женщину, а потом хотел покусать и собаку.

животные
бешенство
болезни
прививки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники Градского не могут поделить наследство
Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет
«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.