24 октября 2025 в 12:35

Бешеный койот набросился на женщину с собакой

Женщина получила рваные раны после нападения койота в Нью-Джерси

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бешеный койот набросился на женщину с собакой в американском штате Нью-Джерси, сообщил телеканал WABC. Пострадавшая попала в больницу с рваными ранами руки, спины и ноги, ее жизни ничего не угрожает.

Как отметил канал, женщина работает домработницей, в один из дней она вышла на задний двор погулять с золотистым ретривером хозяйки. Внезапно из расположенного неподалеку леса выбежал койот. Дикое животное сначала напало на женщину, а потом хотело наброситься на собаку, но его остановила хозяйка дома.

Несмотря на стабильное состояние пострадавшей, ей назначили курс уколов против бешенства. Дикого койота пока не поймали.

Ранее сообщалось, что тигр напал на фермеров, которые работали в поле. Инцидент произошел в индийской деревне Бадагалапура в штате Карнатака. Местным пришлось залезть на деревья, чтобы спастись от хищника.

До этого индийский рыбак Акшай Анил Маджаликар погиб после нападения гигантского саргана. При этом, как сообщает источник, причиной смерти 24-летнего мужчины могла стать некомпетентность врачей.

