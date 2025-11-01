Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:43

Активы украинского бизнесмена в России на 4 млрд рублей выставили на торги

Росимущество выставило на продажу активы Коломойского за 4 млрд рублей

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Росимущество объявило о начале торгов по продаже активов на 4 млрд рублей, ранее принадлежавших украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет об ООО «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг», расположенных в Республике Адыгея, которые суд обратил в доход РФ в 2024 году.

Информация на торговой площадке указывает, что аукцион предусматривает продажу 100-процентных долей в уставных капиталах обеих компаний. Начальная цена активов, выставленных единым лотом, составляет 3,97 млрд рублей. Шаг аукциона определен в 198 млн рублей. Прием заявок на участие в торгах завершится 25 ноября.

Власти изъяли у Коломойского здание и шесть помещений общей площадью 5,5 тыс. квадратных метров в центре Москвы, а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 573 гектара в Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях. Стоимость этих активов превышает 6 млрд рублей.

Ранее на Украине прошли обыски у ряда работников Службы безопасности страны. Операцию согласовали в рамках расследования дела Коломойского. Работу выполнили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Росимущество
Игорь Коломойский
активы
торги
