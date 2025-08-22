Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Украине прошли обыски у СБУ из-за Коломойского

НАБУ провело обыски у СБУ по делу украинского бизнесмена Коломойского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (в центре) Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (в центре) Фото: STR/EPA/Global Look Press

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у ряда работников Службы безопасности Украины, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на информированные источники. Операция была согласована в рамках расследования дела предпринимателя Игоря Коломойского.

Согласно данным следствия, установлено, что некий Богдан Якимец, действуя по согласованию с офисом президента Украины Владимира Зеленского, выполнял роль связного между Коломойским и руководством СБУ. Он передавал конфиденциальную информацию от спецслужбы адвокатам бизнесмена.

Коломойский в настоящее время содержится под стражей. Его задержали в сентябре 2023 года по обвинению в мошенничестве и легализации преступных доходов. Впоследствии обвинения были дополнены новыми эпизодами, включая завладение средствами Приватбанка.

В мае 2024 года против бизнесмена было возбуждено еще одно уголовное дело — об организации покушения на адвоката Сергея Карпенко, который представлял интересы миллиардера Виктора Пинчука. По данным следствия, планы убийства не были реализованы. Расследование продолжается.

Ранее директор ФССП РФ Дмитрий Аристов заявил, что в доход Российской Федерации были переданы акции двух компаний Коломойского и 503 объекта недвижимости должников по его делу. По его словам, такое решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи.

Игорь Коломойский
НАБУ
СБУ
обыски
