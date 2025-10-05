Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 19:47

Стало известно о состоянии Акинфеева после игры со «Спартаком»

Врач Безуглов: Акинфеев травмировал голеностоп в матче 11-го тура РПЛ

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев подвернул голеностоп в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком», сообщает ТАСС. Инцидент произошел на 61-й минуте встречи, после чего голкипера заменил Владислав Тороп.

Игорь Владимирович подвернул голеностоп. Завтра посмотрим за динамикой. Думаю, справимся, все будет хорошо, — заявил главный врач клуба Эдуард Безуглов.

Специалист добавил, что защитник Игорь Дивеев, вызванный в сборную России, также имеет проблемы с голеностопом. По его словам, будет решаться, насколько он сможет помочь команде в таком состоянии.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2 в московском дерби 11-го тура РПЛ. Армейцы установили исторический антирекорд, забив три мяча в первые 20 минут матча, после чего красно-белые смогли отыграть лишь два гола. Благодаря этой победе ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице.

Позднее главный тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил поражение команды худшим стартом и невынужденными ошибками. Он признал, что ЦСКА лучше вошел в игру, а все пропущенные мячи стали следствием собственных промахов оборонительной линии.

ЦСКА
Игорь Акинфеев
травмы
Спартак
