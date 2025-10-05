Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 20:10

Трамп назвал кандидата на пост генпрокурора Вирджинии чокнутым леваком

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал кандидата на пост генпрокурора штата Вирджиния Джея Джонса «чокнутым леваком». Политик также обвинил его в призывах к убийству законодателя-республиканца.

Выяснилось, что чокнутый левак радикал Джей Джонс, который претендует на пост генпрокурора Вирджинии, отпустил больные шутки, если это было шуткой, это было не смешно. Он написал и отправил людям об убийстве законодателя-республиканца, его жены и детей, — написал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что не будет депортировать из страны британского принца Гарри, потому что у него «достаточно проблем с женой». По его словам, она «ужасна».

Кроме того, Трамп порадовался проблемам с рейтингами журналиста CNN Джима Акоста. Также республиканец оскорбил репортера, обвинив его в отсутствии таланта, и пожелал ему как «капитальному лузеру» увольнения.

Также политик публично унизил принца Гарри и Меган Маркл во время визита в Великобританию. На официальном банкете американский лидер заявил, что встреча с британским монархом стала для него большой честью. Он также похвалил Карла III за воспитание такого замечательного сына, как принц Уильям.

Дональд Трамп
США
прокуроры
оскорбления
