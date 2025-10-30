Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:17

Прокурор одного из городов в Ленобласти оказался на допросе из-за сейфа

47news: задержан прокурор Кингисеппа Стрельников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Издание 47news сообщило, что ФСБ задержала городского прокурора Кингисеппа Андрея Стрельникова. По информации источника, обыски прошли в его рабочем кабинете и дома, при этом силовиков заинтересовал сейф с материалами уголовных дел. На момент задержания он уже не являлся действующим сотрудником прокуратуры, говорится в материале.

В издании рассказали, что следствие готовится предъявить обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Интерес силовиков вызвали дела, переданные в прокуратуру еще в августе 2023 года, которые годами перемещались между ведомствами без необходимых документов, отметил источник. Стрельников занимал должность кингисеппского прокурора с июля 2022 года, ранее работал в прокуратурах Гатчины и Лужского района.

Ранее Главная военная прокуратура сообщила о том, что бывшего замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева приговорили к девяти годам колонии. Суд установил, что Мирзаев с августа 2023 по июль 2024 года вымогал у руководителя строительной компании, выполнявшей крупный госзаказ на поставку быстровозводимых зданий, более 140 млн рублей.

прокуроры
задержания
Ленобласть
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.