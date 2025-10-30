Прокурор одного из городов в Ленобласти оказался на допросе из-за сейфа

Издание 47news сообщило, что ФСБ задержала городского прокурора Кингисеппа Андрея Стрельникова. По информации источника, обыски прошли в его рабочем кабинете и дома, при этом силовиков заинтересовал сейф с материалами уголовных дел. На момент задержания он уже не являлся действующим сотрудником прокуратуры, говорится в материале.

В издании рассказали, что следствие готовится предъявить обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Интерес силовиков вызвали дела, переданные в прокуратуру еще в августе 2023 года, которые годами перемещались между ведомствами без необходимых документов, отметил источник. Стрельников занимал должность кингисеппского прокурора с июля 2022 года, ранее работал в прокуратурах Гатчины и Лужского района.

Ранее Главная военная прокуратура сообщила о том, что бывшего замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева приговорили к девяти годам колонии. Суд установил, что Мирзаев с августа 2023 по июль 2024 года вымогал у руководителя строительной компании, выполнявшей крупный госзаказ на поставку быстровозводимых зданий, более 140 млн рублей.