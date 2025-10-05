Один министр загремел в СИЗО за махинации в здравоохранении

Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву, которую задержали в Ставропольском крае, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики. Она проходит по делу о мошенничестве. Экс-главу регионального ведомства арестовали до 3 декабря.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — отметили в суде.

Следствие считает, что экс-министр заключала лишние договоры на обслуживание уже оплаченных работ, за которые подрядчики должны были отвечать по гарантии. Из-за этого бюджету нанесли ущерб более чем на 1 млн рублей.

Ранее задержали главу Росгвардии в Северной Осетии Валерия Голоту. Его подозревают во взяточничестве. С генерал-майором уже провели следственные действия. Суд отправил его в СИЗО, а также его подчиненных. Всего из региональной Росгвардии заключены под стражу семь сотрудников.

До этого арестовали начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в 6 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали по контрактам на поставку предметов личной гигиены с дзержинской фабрикой «Русь».