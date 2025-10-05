Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 20:36

Один министр загремел в СИЗО за махинации в здравоохранении

Суд арестовал экс-министра здравоохранения Дагестана Беляеву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суд арестовал бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву, которую задержали в Ставропольском крае, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики. Она проходит по делу о мошенничестве. Экс-главу регионального ведомства арестовали до 3 декабря.

Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — отметили в суде.

Следствие считает, что экс-министр заключала лишние договоры на обслуживание уже оплаченных работ, за которые подрядчики должны были отвечать по гарантии. Из-за этого бюджету нанесли ущерб более чем на 1 млн рублей.

Ранее задержали главу Росгвардии в Северной Осетии Валерия Голоту. Его подозревают во взяточничестве. С генерал-майором уже провели следственные действия. Суд отправил его в СИЗО, а также его подчиненных. Всего из региональной Росгвардии заключены под стражу семь сотрудников.

До этого арестовали начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в 6 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали по контрактам на поставку предметов личной гигиены с дзержинской фабрикой «Русь».

аресты
СИЗО
Дагестан
Махачкала
мошенничество
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Мерц предложил Трампу отправить замороженные российские активы на Украину
Евродепутат появился на публике с георгиевской лентой
Кадыров рассказал о поздравлении от Путина
Польша применила новые санкции против России
Один министр загремел в СИЗО за махинации в здравоохранении
Нетаньяху раскрыл, где и когда пройдут переговоры по Газе
Дмитриев оценил вероятность принятия США предложения Путина по ДСНВ
Бывшего министра здравоохранения Дагестана задержали на Ставрополье
Шатдаун ударил по авторитету Трампа среди американцев
Астрономы рассказали, когда случится первое осеннее суперлуние
Названы новые суммы выплат по больничным в ближайшие три года
Трамп назвал кандидата на пост генпрокурора Вирджинии чокнутым леваком
ВСУ дронами чуть не убили заслуженного артиста Белоруссии
Доигрались? Львов в огне, Зеля молит о перемирии: что дальше
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Раскрыто, почему Трамп оставил Исландию в НАТО
«Играл гимн России»: юный боксер растрогался после победы на Играх СНГ
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.