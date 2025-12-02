Долина и Лурье могут встретиться лицом к лицу в Госдуме после громкого суда Депутат Свищев поддержал идею позвать Лурье на круглый стол по недвижимости

Идея пригласить Полину Лурье, которая была покупательницей квартиры обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной, на круглый стол по недвижимости заслуживает поддержки, заявил NEWS.ru депутат Дмитрий Свищев. По его словам, необходимо в срочном порядке бороться с имущественными махинациями, так как подобные схемы могут распространиться на другие сферы рынка.

На самом деле хорошая идея позвать Лурье на круглый стол, потому что она и есть пострадавшая. Мы пригласили все заинтересованные в разрешении квартирного конфликта стороны. Наша основная задача не в том, чтобы разбираться в деле Долиной, это будут решать специалисты. Мы хотим обратить внимание на то, что в суде уже порядка шести тысяч уголовных дел либо обращений, находящихся на стадии рассмотрения. Если этот процесс не остановить, если не обеспечить нашим гражданам безопасность в сделках с квартирами и недвижимостью, то завтра это превратится в снежный ком, — высказался Свищев.

Он подчеркнул, что, если не принять меры, мошенники продолжат обманывать людей не только с квартирами, но и с автомобилями, а в будущем могут перейти на бытовую технику. По словам Свищева, ежедневно совершаются покупки и продажи имущества и уже наблюдается снижение активности на рынке недвижимости из-за опасений граждан.

Мы позвали правоохранительные органы, Следственный комитет. Мы также пригласили адвокатов потерпевших граждан, которые не виноваты в том, что происходят факты мошенничества. Наша основная задача — выработать систему поддержки, посмотреть, как законодательно можно поддержать и защитить наших граждан, чтобы они могли спокойно продавать, покупать, менять или сдавать в аренду все что угодно. Сейчас даже сдача в аренду оспаривается, — заключил депутат.

Ранее Свищев заявил, что Лариса Долина была приглашена для участия в заседании круглого стола в Госдуме. На мероприятии будут обсуждаться правовые меры по защите участников сделок на рынке вторичного жилья. По его словам, проблема мошенничества в этой сфере достигла масштабов национального бедствия.