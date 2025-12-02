Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 16:19

Долина и Лурье могут встретиться лицом к лицу в Госдуме после громкого суда

Депутат Свищев поддержал идею позвать Лурье на круглый стол по недвижимости

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Идея пригласить Полину Лурье, которая была покупательницей квартиры обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной, на круглый стол по недвижимости заслуживает поддержки, заявил NEWS.ru депутат Дмитрий Свищев. По его словам, необходимо в срочном порядке бороться с имущественными махинациями, так как подобные схемы могут распространиться на другие сферы рынка.

На самом деле хорошая идея позвать Лурье на круглый стол, потому что она и есть пострадавшая. Мы пригласили все заинтересованные в разрешении квартирного конфликта стороны. Наша основная задача не в том, чтобы разбираться в деле Долиной, это будут решать специалисты. Мы хотим обратить внимание на то, что в суде уже порядка шести тысяч уголовных дел либо обращений, находящихся на стадии рассмотрения. Если этот процесс не остановить, если не обеспечить нашим гражданам безопасность в сделках с квартирами и недвижимостью, то завтра это превратится в снежный ком, — высказался Свищев.

Он подчеркнул, что, если не принять меры, мошенники продолжат обманывать людей не только с квартирами, но и с автомобилями, а в будущем могут перейти на бытовую технику. По словам Свищева, ежедневно совершаются покупки и продажи имущества и уже наблюдается снижение активности на рынке недвижимости из-за опасений граждан.

Мы позвали правоохранительные органы, Следственный комитет. Мы также пригласили адвокатов потерпевших граждан, которые не виноваты в том, что происходят факты мошенничества. Наша основная задача — выработать систему поддержки, посмотреть, как законодательно можно поддержать и защитить наших граждан, чтобы они могли спокойно продавать, покупать, менять или сдавать в аренду все что угодно. Сейчас даже сдача в аренду оспаривается, — заключил депутат.

Ранее Свищев заявил, что Лариса Долина была приглашена для участия в заседании круглого стола в Госдуме. На мероприятии будут обсуждаться правовые меры по защите участников сделок на рынке вторичного жилья. По его словам, проблема мошенничества в этой сфере достигла масштабов национального бедствия.

Госдума
мошенничество
недвижимость
Лариса Долина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
