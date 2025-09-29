Начальник вещевого управления Росгвардии арестован за взятку в 6 млн рублей Начальник управления Росгвардии Бусыгин арестован по обвинению во взятке

Начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин арестован по обвинению в получении взятки в размере 6 млн рублей, сообщили в ГВСУ СК России. По версии следствия, взятка была связана с контрактами на поставку предметов личной гигиены с дзержинской фабрикой «Русь».

Бусыгин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (часть 6 статьи 290 УК РФ), — говорится в сообщении.

По версии следствия, государственный заказчик в 2023 году заключил контракты на поставку средств личной гигиены с АО «Дзержинская швейная фабрика „Русь“». Контролировать их исполнение должен был Бусыгин. По данным СК, в 2023–2024 годах чиновник получил от представителей фабрики 6 млн рублей за общее покровительство при исполнении госконтрактов. Договоры выполнены не были.

