22 сентября 2025 в 20:44

Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке

Суд арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Савеловский суд Москвы арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа. Ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, — говорится в решении.

По данным Сеченовского университета, Гараева является доктором медицинских наук и профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н. А. Семашко. Срок ареста установлен на два месяца.

Ранее главе Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — свыше 1,1 млн рублей. Следствие установило, что он издал нормативный акт, ограничивающий права конкурентов в ритуальном бизнесе, за что получил деньги от замдиректора городского дорожного центра. Обвиняемого заключили под стражу.

