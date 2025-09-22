Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке

Савеловский суд Москвы арестовал профессора Сеченовского университета Амину Гараеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа. Ее обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гараевой Амины Султановны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, — говорится в решении.

По данным Сеченовского университета, Гараева является доктором медицинских наук и профессором кафедры общественного здоровья и здравоохранения имени Н. А. Семашко. Срок ареста установлен на два месяца.

