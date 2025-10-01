Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 00:06

Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве

ТАСС: семь сотрудников Росгвардии арестовали в Северной Осетии на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Северной Осетии взяты под стражу семь высокопоставленных сотрудников Росгвардии, включая руководство управления. Арест санкционирован судом и продлится до 28 ноября, пишет ТАСС.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов республики, меры пресечения избраны в отношении начальника управления Росгвардии по РСО-Алания Валерия Голоты, его заместителя Юрия Дзгоева и других сотрудников ведомства. Им инкриминируются получение взятки и пособничество в ее даче по статьям 290 и 291.1 Уголовного кодекса РФ.

Подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим. 1 УК РФ (пособничество в даче взятки), — сказал собеседник агентства.

Четверо обвиняемых, включая руководителя управления, заключены под стражу. Троим подозреваемым суд назначил домашний арест на аналогичный срок. Следствие устанавливает все обстоятельства предполагаемых коррупционных преступлений.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Северная Осетия
взятки
аресты
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.