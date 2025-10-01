Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве

В Северной Осетии взяты под стражу семь высокопоставленных сотрудников Росгвардии, включая руководство управления. Арест санкционирован судом и продлится до 28 ноября, пишет ТАСС.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов республики, меры пресечения избраны в отношении начальника управления Росгвардии по РСО-Алания Валерия Голоты, его заместителя Юрия Дзгоева и других сотрудников ведомства. Им инкриминируются получение взятки и пособничество в ее даче по статьям 290 и 291.1 Уголовного кодекса РФ.

Подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим. 1 УК РФ (пособничество в даче взятки), — сказал собеседник агентства.

Четверо обвиняемых, включая руководителя управления, заключены под стражу. Троим подозреваемым суд назначил домашний арест на аналогичный срок. Следствие устанавливает все обстоятельства предполагаемых коррупционных преступлений.

