Главу Росгвардии в Северной Осетии задержали по подозрению во взятках

Главу Росгвардии в Северной Осетии Валерия Голоту задержали по подозрению во взяточничестве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. С генерал-майором проводят следственные действия. Другие подробности дела не сообщаются.

Генерал Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — уточнили в оперативных службах.

Голота окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище в 1988 году, а позже получил юридическое образование в Московском гуманитарно-экономическом институте. Службу в органах внутренних дел начал с должности командира взвода и дослужился до командира ОМОНа по линии Росгвардии в Северной Осетии. За службу награжден орденом Мужества и медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Ранее арестовали начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в 6 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали по контрактам на поставку предметов личной гигиены с дзержинской фабрикой «Русь».