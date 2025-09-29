Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 19:19

Главу Росгвардии в Северной Осетии задержали по подозрению во взятках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу Росгвардии в Северной Осетии Валерия Голоту задержали по подозрению во взяточничестве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. С генерал-майором проводят следственные действия. Другие подробности дела не сообщаются.

Генерал Голота задержан. Проводятся следственные действия по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — уточнили в оперативных службах.

Голота окончил Орджоникидзевское высшее военно-командное училище в 1988 году, а позже получил юридическое образование в Московском гуманитарно-экономическом институте. Службу в органах внутренних дел начал с должности командира взвода и дослужился до командира ОМОНа по линии Росгвардии в Северной Осетии. За службу награжден орденом Мужества и медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Ранее арестовали начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина по обвинению в получении взятки в 6 млн рублей. По версии следствия, деньги передавали по контрактам на поставку предметов личной гигиены с дзержинской фабрикой «Русь».

задержания
взятки
Росгвардия
Северная Осетия
