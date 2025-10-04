Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 06:46

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обриета культурная — настоящее чудо природы, которое из крошечного семечка способно создать плотный цветущий ковер, полностью укрывающий землю роскошным покровом.

Этот многолетник идеально подходит для подзимнего посева: в октябре — ноябре рассыпьте семена по поверхности хорошо дренированной почвы на солнечном участке, слегка присыпьте песком (семенам нужен свет для прорастания) и оставьте до весны. Зимние холода проведут необходимую стратификацию, и с первым теплом появятся дружные всходы.

При посадке под зиму обриета расцветет уже в апреле, образовав сплошной ковер высотой 10–15 см, усыпанный мелкими цветами всех оттенков фиолетового, розового, синего и красного.

Обриета чрезвычайно неприхотлива: она засухоустойчива, зимостойка и не требует особого ухода. После весеннего цветения достаточно слегка подрезать побеги — и осенью она может зацвести повторно.

Ранее был назван многолетник, который не боится снега: цветет «помпонами» с июня до декабря.

Читайте также
Посадите в октябре — лиловые свечи взойдут без всякого ухода! Этот многолетник украсит любую клумбу. Мисс «Нежность»
Общество
Посадите в октябре — лиловые свечи взойдут без всякого ухода! Этот многолетник украсит любую клумбу. Мисс «Нежность»
Посадите осенью и забудьте до мая! Весной весь сад в абрикосовых шапках — цветок для тех, у кого нет времени на капризы
Общество
Посадите осенью и забудьте до мая! Весной весь сад в абрикосовых шапках — цветок для тех, у кого нет времени на капризы
Непогода не помеха: многолетник, который можно сажать в октябре в дождь и холод
Общество
Непогода не помеха: многолетник, который можно сажать в октябре в дождь и холод
Воткните эти семена в землю в середине октября — и получите яркую клумбу с июня до осени
Общество
Воткните эти семена в землю в середине октября — и получите яркую клумбу с июня до осени
Успейте посадить в октябре — и получите королевский цветок с пышными бутонами
Общество
Успейте посадить в октябре — и получите королевский цветок с пышными бутонами
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ангарский маньяк сделал признание об орудии убийства
Пенсионер из Германии спровоцировал массовое отравление
Россиянам раскрыли, когда пособие по беременности превысит 1 млн рублей
Звание на Украине, операция, слова об СВО: как живут актрисы «Сватов»
Стилист рассказала, какие символы русской культуры скоро войдут в моду
Отчаянное спасение элиты ВСУ, бои в Северске: новости СВО к утру 4 октября
Ангарский маньяк сломал одной из жертв 10 ребер и пробил череп топором
Россия может обзавестись новым поставщиком морепродуктов
В США объяснили, почему Киев не получит новые модификации Tomahawk
Российский боец в одиночку удерживал дюжину украинских солдат 17 часов
«Надуманная глупость»: посла Украины поставили на место из-за Нетребко
Оператор австрийской компании ORF засудил ТЦК после насильного задержания
Свыше десятка регионов России попали под удар почти 120 БПЛА
Нурмагомедов раскрыл, кому посвятил победу в реванше над Хьюзом в Дубае
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 октября: инфографика
Некоторые россияне получат повышенную пенсию за январь в декабре
Киев атаковал сразу пять муниципалитетов Ростовской области
Штурмовавший Капитолий в 2021 году «шаман» передал привет Путину
Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту больше девяти километров
Где-то грозы и плюс 24, а где-то снег и минус 19: погода в РФ 6–12 октября
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.