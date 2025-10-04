Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Обриета культурная — настоящее чудо природы, которое из крошечного семечка способно создать плотный цветущий ковер, полностью укрывающий землю роскошным покровом.

Этот многолетник идеально подходит для подзимнего посева: в октябре — ноябре рассыпьте семена по поверхности хорошо дренированной почвы на солнечном участке, слегка присыпьте песком (семенам нужен свет для прорастания) и оставьте до весны. Зимние холода проведут необходимую стратификацию, и с первым теплом появятся дружные всходы.

При посадке под зиму обриета расцветет уже в апреле, образовав сплошной ковер высотой 10–15 см, усыпанный мелкими цветами всех оттенков фиолетового, розового, синего и красного.

Обриета чрезвычайно неприхотлива: она засухоустойчива, зимостойка и не требует особого ухода. После весеннего цветения достаточно слегка подрезать побеги — и осенью она может зацвести повторно.

