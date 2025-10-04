Россиянка раскрыла, для чего СБУ понадобился ее аккаунт в Telegram

Жительница города Шебекино Анастасия Быкова, подвергшаяся попытке вербовки со стороны сотрудников Службы безопасности Украины, рассказала, что СБУ угрожала расправой над ее отцом, чтобы получить доступ к ее учетной записи в мессенджере Telegram. Девушка в интервью РИА Новости сообщила, что являлась администратором одного из харьковских чатов, и представители спецслужбы стремились получить возможность просмотра удаленных сообщений для выявления жителей Харькова, недовольных действующей киевской властью.
Им нужны были харьковчане. Им нужны были люди, которые проживают на данный момент в Харькове, которые активно переписываются в соцсетях. Аккаунт администратора позволяет смотреть удаленные сообщения, — сказала собеседница.
Сотрудники спецслужб также требовали от Быковой включить функцию демонстрации экрана своего устройства. Как предполагается, это позволяло им видеть коды доступа, поступающие на ее телефон при попытках входа в учетную запись Telegram с новых устройств.
Ранее жительница Шебекино направила публичное обращение к Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Она призвала провести расследование в отношении украинских спецслужб. По словам женщины, сотрудники СБУ предприняли попытку ее вербовки, подвергнув пыткам ее 63-летнего отца Андрея Лаптева. Быкова уточнила, что в течение примерно полутора часов представители СБУ в режиме видеосвязи демонстрировали ей процесс избиения ее отца.