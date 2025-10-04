Россиянка раскрыла, для чего СБУ понадобился ее аккаунт в Telegram

Россиянка раскрыла, для чего СБУ понадобился ее аккаунт в Telegram СБУ собирает личные данные недовольных властями Украины жителей Харькова

Жительница города Шебекино Анастасия Быкова, подвергшаяся попытке вербовки со стороны сотрудников Службы безопасности Украины, рассказала, что СБУ угрожала расправой над ее отцом, чтобы получить доступ к ее учетной записи в мессенджере Telegram. Девушка в интервью РИА Новости сообщила, что являлась администратором одного из харьковских чатов, и представители спецслужбы стремились получить возможность просмотра удаленных сообщений для выявления жителей Харькова, недовольных действующей киевской властью.

Им нужны были харьковчане. Им нужны были люди, которые проживают на данный момент в Харькове, которые активно переписываются в соцсетях. Аккаунт администратора позволяет смотреть удаленные сообщения, — сказала собеседница.

Сотрудники спецслужб также требовали от Быковой включить функцию демонстрации экрана своего устройства. Как предполагается, это позволяло им видеть коды доступа, поступающие на ее телефон при попытках входа в учетную запись Telegram с новых устройств.

Ранее жительница Шебекино направила публичное обращение к Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Она призвала провести расследование в отношении украинских спецслужб. По словам женщины, сотрудники СБУ предприняли попытку ее вербовки, подвергнув пыткам ее 63-летнего отца Андрея Лаптева. Быкова уточнила, что в течение примерно полутора часов представители СБУ в режиме видеосвязи демонстрировали ей процесс избиения ее отца.