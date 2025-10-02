Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Эти творожные гребешки я пеку уже лет десять, и они стали нашей семейной классикой к чаю. Готовятся они правда за несколько минут, а результат всегда радует — нежные, воздушные, с приятной рассыпчатой текстурой. Тесто получается послушным, не липнет к рукам, и лепить гребешки — одно удовольствие. Мои дети обожают их за мягкость и легкую сладость. Это тот самый рецепт, который не требует ни особых навыков, ни редких продуктов, а печенье выходит идеальным хоть каждый день.

Нам понадобится: 220 г творога, 40 г сахара, 50 г сливочного масла, около 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и ванилин. Духовку сразу включаем разогреваться до 180°C.

Масло растираем с творогом до относительно однородной массы. Добавляем сахар, соль, ванилин и перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и постепенно вводим в творожную массу. Замешиваем мягкое тесто.

Делим тесто на небольшие шарики размером с грецкий орех. Каждый шарик обваливаем в муке и раскатываем в овал. Вилкой делаем характерные полоски-«гребешки». Выкладываем на сухой противень и выпекаем 10-15 минут до легкого румянца.

