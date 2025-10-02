Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:30

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти творожные гребешки я пеку уже лет десять, и они стали нашей семейной классикой к чаю. Готовятся они правда за несколько минут, а результат всегда радует — нежные, воздушные, с приятной рассыпчатой текстурой. Тесто получается послушным, не липнет к рукам, и лепить гребешки — одно удовольствие. Мои дети обожают их за мягкость и легкую сладость. Это тот самый рецепт, который не требует ни особых навыков, ни редких продуктов, а печенье выходит идеальным хоть каждый день.

Нам понадобится: 220 г творога, 40 г сахара, 50 г сливочного масла, около 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и ванилин. Духовку сразу включаем разогреваться до 180°C.

Масло растираем с творогом до относительно однородной массы. Добавляем сахар, соль, ванилин и перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и постепенно вводим в творожную массу. Замешиваем мягкое тесто.

Делим тесто на небольшие шарики размером с грецкий орех. Каждый шарик обваливаем в муке и раскатываем в овал. Вилкой делаем характерные полоски-«гребешки». Выкладываем на сухой противень и выпекаем 10-15 минут до легкого румянца.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4-х ингредиентов.

рецепты
творог
кулинария
завтраки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.