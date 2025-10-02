Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:43

Режиссер «Серафимы» рассказал, как «попал в капкан» во время съемок

Режиссер «Серафимы» рассказал о своем участии в анимировании персонажей

Режиссер мультфильма «Серафима» Вадим Свешников рассказал на пресс-конференции, посвященной выходу ленты в прокат, что наряду с актерами принял участие в анимировании некоторых персонажей. Он брал на себя ответственную роль, когда остальные участники съемок были задействованы на других проектах, передает корреспондент NEWS.ru.

Там где падает, стреляет и в капкан попадает персонаж, это я [анимировал] <…> Как положено, у [актеров были] мероприятия какие-то, они отъехали, а я не могу остановить съемки. Костюм на себя — и побежал [сниматься вместо актеров], — пояснил Свешников.

Ранее режиссер отметил, что «попкорновое», легкое кино всегда найдет своего зрителя. Он указал на тот факт, что создатели фильмов могут лишь направить и подтолкнуть к духовной составляющей, но не учить людей нравам.

Также глава RT Маргарита Симоньян анонсировала выход последнего фильма ее покойного мужа Тиграна Кеосаяна 2 октября. Ленту «Семь дней Петра Семеныча» будут показывать на стриминговых платформах, уточнила журналист.

