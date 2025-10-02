Стала известна дата выхода последнего фильма Кеосаяна в «цифре»

Последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» выйдет на стриминговых платформах 2 октября, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Картина с актером Федором Добронравовым в главной роли будет доступна на стриминговых платформах.

Если не видели в кино — посмотрите, пожалуйста, — написала она.

Фильм был показан на 47-м Московском международном кинофестивале в апреле 2025 года. Сценарий ленты создан по мотивам рассказа Симоньян из сборника «Водоворот». Как отметила журналистка, Кеосаян хотел передать любимую ими обоими «адлеровскую атмосферу» — действие картины разворачивается в Краснодарском крае.

О смерти режиссера стало известно 26 сентября. Его здоровье было серьезно подорвано: он перенес два инфаркта и с конца декабря 2024 года находился на лечении в медицинском учреждении.

Ранее Симоньян поделилась трогательными семейными фотографиями с мужем. Среди опубликованных материалов присутствуют фото со свадьбы, кадры беременностей, семейные моменты с детьми — дочерьми Марьяной и Маро, сыном Багратом. Также показаны совместные путешествия, рабочие моменты и встречи с друзьями.