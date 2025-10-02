Слуцкий открыл форум по сбору предложений в новую программу ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт форуму по сбору предложений для программы партии на 2026 год. Россияне смогут направлять свои инициативы до 13 декабря. Он добавил, что все пользователи ресурсов партии должны иметь возможность в режиме онлайн свободно выражать мнение, их точки зрения будут учтены, передает корреспондент NEWS.ru.

Предлагаю в срок до дня рождения ЛДПР 13 декабря провести первый этап сбора предложений в нашу новую партийную программу, — сказал Слуцкий.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что его партия через пять лет должна добиться доверия каждого пятого избирателя. По его словам, необходимо, чтобы общий рост составил более 20%. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР должна стать надежным партнером президента РФ Владимира Путина.

До этого лидер ЛДПР заявил, что у партии выстроен диалог с правительством, на каждой сессии Госдумы ее позиция находит отклик. Так, десятки законодательных инициатив фракции были приняты и стали федеральными законами, уточнил политик. Такого уровня результативности у партии не было за всю ее историю, резюмировал он.