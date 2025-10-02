Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 13:25

Слуцкий открыл форум по сбору предложений в новую программу ЛДПР

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий дал старт форуму по сбору предложений для программы партии на 2026 год. Россияне смогут направлять свои инициативы до 13 декабря. Он добавил, что все пользователи ресурсов партии должны иметь возможность в режиме онлайн свободно выражать мнение, их точки зрения будут учтены, передает корреспондент NEWS.ru.

Предлагаю в срок до дня рождения ЛДПР 13 декабря провести первый этап сбора предложений в нашу новую партийную программу, — сказал Слуцкий.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что его партия через пять лет должна добиться доверия каждого пятого избирателя. По его словам, необходимо, чтобы общий рост составил более 20%. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР должна стать надежным партнером президента РФ Владимира Путина.

До этого лидер ЛДПР заявил, что у партии выстроен диалог с правительством, на каждой сессии Госдумы ее позиция находит отклик. Так, десятки законодательных инициатив фракции были приняты и стали федеральными законами, уточнил политик. Такого уровня результативности у партии не было за всю ее историю, резюмировал он.

Россия
ЛДПР
Леонид Слуцкий
форумы
предложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.