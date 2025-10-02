Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:25

Автоэксперт назвал основные причины схода колес с грузовиков

Автоэксперт Балабас: сход колес с грузовиков часто происходит из-за перегруза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сход колес с грузовиков и фур часто происходит из-за перегруза или пренебрежения к техническому обслуживанию, рассказал автоэксперт Евгений Балабас. В беседе с MIR24.TV он подчеркнул, что такая проблема существовала всегда.

Сход колес с фур и грузовиков происходит гораздо чаще, чем с легковых автомобилей. Потому что грузовая техника у нас зачастую работает с перегрузом и пренебрежением к техническому обслуживанию. Это, к сожалению, было всегда и будет всегда, — пояснил Балабас.

Кроме того, уточнил эксперт, сход может произойти из-за незатянутых шпилек колес. По его словам, в случае если отвалившееся колесо причинило кому-то вред, ответственность будет лежать на эксплуатанте транспортного средства и юридическом владельце.

Ответственность в таких случаях несет эксплуатант техники и юридический владелец, если речь идет о грузовике с наемным водителем. Причиной схода колеса могли стать незатянутые либо изношенные шпильки колеса. При избыточной перегрузке кузова и сверхнагрузке на ось их может просто оборвать, — заключил автоэксперт.

Ранее в Мытищах колесо слетело с грузовика и упало на женщину. Пострадавшая от удара погибла на месте. У фуры в процессе движения отсоединились задние левые колеса, одно из которых и упало на женщину.

