Синоптик раскрыл, когда в Москве закончатся заморозки Синоптик Ильин: с 4 по 5 октября ожидается потепление в Москве и Подмосковье

В первые выходные октября, с 4 по 5 число, в Москве и Подмосковье ожидается потепление, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. В субботу температура воздуха в столичном регионе прогреется до 16 градусов тепла в дневное время.

Температура ночью в Москве составит 6–8 градусов, днем 14–16 градусов. В Московской области температура ночью 3–8 градусов, днем 11–16 градусов, — отметил Ильин.

В субботу в Москве ожидается облачность без осадков, уточнил синоптик. В воскресенье в столице будет аналогичная погода, а в Подмосковье возможен небольшой дождь. Скорость ветра и в городе, и в области будет достигать от 6 до 11 м/с.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 1 октября атмосферное давление в Москве достигло 763,9 мм ртутного столба. По его словам, таким образом побит рекорд 1975 года (763,5 мм ртутного столба).