В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН МИД РФ назвал избрание Бербок председателем ГА ООН плевком в адрес организации

Решение Германии предложить кандидатуру главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН стало плевком в адрес всемирной организации, говорится в докладе МИД России. В министерстве ее назвали «заядлой русофобкой», которая рекомендовала не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Решение Берлина номинировать эту крайне сомнительную фигуру на высокий ооновский пост стало плевком в адрес всемирной организации. Именно под управлением этой заядлой русофобки немецкий МИД рекомендовал не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе, — говорится в докладе.

Ранее журналисты заявили, что недавние выступления Бербок в ООН и ее работа на посту председателя Генассамблеи вызывают чувство стыда в Германии. В материале издания отмечается, что американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в международной организации подверг критике концепцию «зеленой экономики», активно продвигаемую германским политиком.