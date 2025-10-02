Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 15:06

В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН

МИД РФ назвал избрание Бербок председателем ГА ООН плевком в адрес организации

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Решение Германии предложить кандидатуру главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН стало плевком в адрес всемирной организации, говорится в докладе МИД России. В министерстве ее назвали «заядлой русофобкой», которая рекомендовала не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Решение Берлина номинировать эту крайне сомнительную фигуру на высокий ооновский пост стало плевком в адрес всемирной организации. Именно под управлением этой заядлой русофобки немецкий МИД рекомендовал не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе, — говорится в докладе.

Ранее журналисты заявили, что недавние выступления Бербок в ООН и ее работа на посту председателя Генассамблеи вызывают чувство стыда в Германии. В материале издания отмечается, что американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в международной организации подверг критике концепцию «зеленой экономики», активно продвигаемую германским политиком.

Россия
МИД РФ
ООН
Анналена Бербок
оценки
