Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:50

Женщина погибла в Подмосковье из-за слетевшего колеса грузовика

Фото: t.me/gumvd50

В Мытищах колесо слетело с грузовика и упало на женщину, сообщила пресс-служба подмосковного отделения МВД. Пострадавшая от удара погибла на месте.

В результате ДТП 32-летняя женщина погибла на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел на 19 км автодороги М-8 «Холмогоры». У фуры в процессе движения отсоединились задние левые колеса, одно из которых и упало на женщину. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Башкирии 20-летний водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу с пятилетней дочерью. По данным ГАИ, мужчина был трезв. Кроме того, его автомобиль совершил наезд на местный магазин.

До этого на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области внедорожник Land Rover врезался в припаркованный грузовик Mercedes-Benz. Погибли трое, среди них 10-летний ребенок и двое взрослых мужчин.

В конце сентября не менее 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Екатеринбурге. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение транспортными средствами безопасной дистанции.

Россия
Подмосковье
Мытищи
колеса
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.