Женщина погибла в Подмосковье из-за слетевшего колеса грузовика

В Мытищах колесо слетело с грузовика и упало на женщину, сообщила пресс-служба подмосковного отделения МВД. Пострадавшая от удара погибла на месте.

В результате ДТП 32-летняя женщина погибла на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел на 19 км автодороги М-8 «Холмогоры». У фуры в процессе движения отсоединились задние левые колеса, одно из которых и упало на женщину. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

