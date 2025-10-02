Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:39

Юрист ответил, что грозит виновным в гибели девушки от колеса грузовика

Юрист Салкин: виновным в гибели девушки от колеса грузовика может грозить срок

Фото: t.me/gumvd50

Виновным в гибели девушки из-за слетевшего с грузовика колеса в Подмосковье может грозить лишение свободы, заявил NEWS юрист Михаил Салкин. По его словам, результаты экспертизы на техническую неисправность транспортного средства повлияют на дальнейшее развитие дела.

Уголовная ответственность наступит, если будет установлено, что грузовик находился в неисправном состоянии, например колесо оторвалось из-за изношенных деталей, отсутствия техобслуживания или неправильной установки крепежа, и водитель или должностные лица эксплуатировавшей организации должны были это предвидеть. В таком случае наступает уголовная ответственность по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция по ч. 3 ст. 264 УК РФ — до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет, — отметил Салкин.

Он подчеркнул, что в рамках уголовного дела близкие родственники погибшей имеют право на компенсацию морального вреда, размер которой может составлять от одного до трех миллионов рублей. Кроме того, по словам юриста, денежные средства можно требовать не только с виновника аварии, но и с владельца грузовика, так как транспорт представлял собой источник повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что в Мытищах грузовик потерял колесо, которое впоследствии упало на женщину. Пострадавшая от полученного удара скончалась на месте. Происшествие случилось на 19-м км автодороги М-8 «Холмогоры».

ДТП
происшествия
Подмосковье
Мытищи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
