Алиханов раскрыл, когда ждать запуска серийного производства грузовиков БАЗ Алиханов: серийное производство грузовиков БАЗ запустят до конца года

Серийное производство новых грузовиков БАЗ начнется в России до конца 2025 года, сообщил глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о сегменте легких коммерческих и грузовых транспортных средств, где российские бренды занимают одну из главных позиций.

К концу года ожидаем запуск серийного производства автомобилей БАЗ. Наши бренды здесь также занимают доминирующую позицию на рынке, — подчеркнул Алиханов.

Министр обратил внимание, что к настоящему времени Россия уже запустила на нескольких федеральных трассах беспилотные грузоперевозки в рамках экспериментальных правовых режимов. Такой шаг демонстрирует конкурентоспособность российских машиностроителей с крупными мировыми игроками, отметил глава ведомства.

Ранее стало известно, что на производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране.